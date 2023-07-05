Какой попугай считается самым умным в мире

Кроме того, серые попугаи могут при помощи выученных слов и фраз выражать радость, недовольство, просить еду или питьё. Интересно, что они также запоминают выражения, которые слышат от людей, и начинают их применять в подходящих ситуациях. То есть у них действительно есть понимание контекста.

Жако обитают в основном в центральной и западной частях Африки. Они любят селиться в густых лесах с высокими деревьями. В длину птицы обычно до 30-35 см, а размах их крыльев составляет 65 см.

В дикой природе они живут большими стаями. И у каждого члена стаи при этом есть своя роль.

Известно также, что жако могут прожить до 50 лет.