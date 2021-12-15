Какой советский космический аппарат впервые побывал на Венере

Космический аппарат, который смог приземлиться на Венеру, представлял собой капсулу межпланетной станции «Венера-7». Сейчас эта капсула всё ещё находится на указанной планете, и не ясно, насколько хорошо она вообще сохранилась.

Необходимо отметить, что попытка запуска это была не первая. На самом деле космические аппараты запускались в космос по два. Все предыдущие пары, помимо «Венеры-7», достигали планеты. Но при этом связь с ними на высоте 18 км терялась. Благодаря попыткам запуска «Венеры-5» и «Венеры-6» сам аппарат инженеры доработали. В итоге именно этой модели удалось передать все необходимые данные учёным.