Какой советский космический аппарат впервые побывал на Венере

Какой советский космический аппарат впервые побывал на ВенереИменно он смог передать данные с поверхности этой планеты
Космический аппарат, который смог приземлиться на Венеру, представлял собой капсулу межпланетной станции «Венера-7». Сейчас эта капсула всё ещё находится на указанной планете, и не ясно, насколько хорошо она вообще сохранилась.
Необходимо отметить, что попытка запуска это была не первая. На самом деле космические аппараты запускались в космос по два. Все предыдущие пары, помимо «Венеры-7», достигали планеты. Но при этом связь с ними на высоте 18 км терялась. Благодаря попыткам запуска «Венеры-5» и «Венеры-6» сам аппарат инженеры доработали. В итоге именно этой модели удалось передать все необходимые данные учёным.
«Венера-7» была запущена вместе с аппаратом, который в документах зафиксировали как «Космос-359». В результате этот «напарник» вышел из строя при взрыве в двигателе разгромного блока.
Через некоторое время после того, как «Венера-7» достигла поверхности Венеры, коммутатор для передачи данных перестал работать. Тем не менее капсуле удалось передавать информацию в течение 53 минут. Благодаря этому учёные узнали, что средняя температура на планете - +475 градусов Цельсия.