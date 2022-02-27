Какую форму на самом деле имеет Вселенная

От формы Вселенной зависят несколько факторов. Например, то, будет она расширяться вечно или в итоге схлопнется, будет она в целом конечной или бесконечной. Саму форму можно определить по общей плотности Вселенной и скорости её расширения.

Самым удобным методом определения формы Вселенной считается анализ космического микроволнового фона - колебания температуры реликтового послесвечения Большого взрыва. То есть после этого взрыва в пространстве образуются горячие и холодные точки разного размера.

За последние несколько десятков лет учёные смогли довольно точно измерить колебания температуры реликтового излучения. Согласно их результатам, Вселенная на самом деле плоская, поскольку расширяется без положительной либо отрицательной кривизны. Правда, надо сказать, что подобная форма Вселенной признаётся не всеми экспертами. Связано это с тем, что другие измерения (например, величина гравитационного линзирования, или то, насколько искажается реликтовое излучение под действием гравитации материи на его пути) наводят больше на мысль о закрытой форме Вселенной.