Какую новогоднюю ёлку выбрать, чтобы меньше навредить окружающей среде: рассказывают учёные

Какую новогоднюю ёлку выбрать, чтобы меньше навредить окружающей среде: рассказывают учёныеОпираться при выборе нужно на время, в течение которого дерево будет использоваться
Каждый год в мире вырубают порядка 120 миллионов деревьев, которые в дальнейшем будут украшать помещения на рождественских и новогодних праздниках. В основном используются для этого ели, пихты, сосны. В России основную часть этих деревьев подготавливают лесные хозяйства и питомники. Также какая-то часть деревьев вырубается во время строительства или очистки дорог, линий электропередач и пр.
Вместе с тем для выращивания таких деревьев могут применяться удобрения, пестициды, которые представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека. Иногда даже используются гербициды, которые зачастую оказываются причиной отравления работников на плантациях.
Что касается искусственных ёлок, то их покупают 48 процентов жителей РФ и более 80 процентов жителей США. При этом примерно 80 процентов подобных деревьев изготавливаются в Китае. Для этого используются: пластик из нефти (его производство способствует выбросам опасных веществ, оказывающих влияние на иммунитет человека и увеличивающих риск возникновения рака), сталь, картон, алюминий, спрей белой латексной краски, свинец (оказывает влияние на почки, нервную систему, репродуктивную систему).
Кроме этого, при создании искусственной ели выделяется больше углекислого газа, чем при выращивании настоящей. Так, ненастоящая ель высотой около 2 м способствует выделению 40 кг парниковых газов, а общий углеродный след живой ёлки - 2,6 кг.
Согласно данным Американской ассоциации рождественских ёлок, в целом живые ели меньше вредят природе, чем искусственные. Однако если последние использовать несколько лет подряд, то они окажутся экологичнее настоящих. Так, по мнению представителей Ассоциации, искусственное дерево нужно использовать минимум пять лет, по мнению Carbon Trust - минимум десять лет, по мнению Greenpeace - хотя бы 20 лет.
На чём же в итоге лучше остановиться? Автор статьи отмечает: WWF советует приобрести живую ель, но только на специальных ярмарках, в магазинах и т.п. Кроме того, можно воспользоваться услугой аренды ёлок в горшках. Правда, по словам WWF, восстановить российские лесные экосистемы это не поможет. Если же выбирать искусственный аналог, то нужно обращать внимание на подержанные деревья или те, которые изготовлены из перерабатываемых материалов.