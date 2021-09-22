"Калашников" показал новый беспилотник для отслеживания и ловли закладчиков наркотиков

Участниками недавних учений по применению БПЛА в борьбе с наркотиками стали: сотрудники МИД России, Росгвардии, МВД России и ZALA AERO, военные Киргизии. Отмечается, что это мероприятие - продолжение проекта Управления по наркотикам и преступности ООН в Киргизской Республике.

На учения было потрачено три дня. За этот срок беспилотник совершил восемь полётов. Аппарат перемещался над горами, водоёмами, городскими объектами. Кроме этого, в программу учений вошли тренировки (поисково-спасательные мероприятия, обнаружение преступников), во время которых использовалась модель ZALA 421-16E.