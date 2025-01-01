Наука и технологии
Опубликовано 01 января 2025, 12:00
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Калий, калий, хлорид натрия: раскрыто, из каких веществ состоят слёзы

Именно они придают им солёный вкус
Слёзы — биологическая жидкость, которую наш организм производит. И наверняка вы задумывались, почему они именно солёные.
Калий, калий, хлорид натрия: раскрыто, из каких веществ состоят слёзы
© Alice.yandex.ru

Наши слёзы состоят на 99% из воды и на 1% из различных неорганических веществ. Именно эти вещества и придают им солёный вкус.

Основной компонент слёз — хлорид натрия (соль). Помимо этого, они включают калий, кальций, магний, протеины, лизоцим.

Калий, калий, хлорид натрия: раскрыто, из каких веществ состоят слёзы
© Alice.yandex.ru

Есть три основных типа слёз. Каждый из них выполняет определённые функции. Базальные слёзы выделяются для защиты роговицы глаза от раздражителей и мелких частиц, увлажнения глаз.

Рефлекторные слёзы вырабатываются, когда мы подвергаемся воздействию пыли, дыма, резкого света, запаха лука (при нарезке).

Эмоциональные слёзы возникают, когда мы испытываем сильные эмоции. Боль, гнев, грусть, радость.

Хлорид натрия в составе соли поддерживает баланс жидкости в организме, предотвращает обезвоживание. Кальций и магний помогают усилить защитные свойства слёзной плёнки.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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