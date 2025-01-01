Калий, калий, хлорид натрия: раскрыто, из каких веществ состоят слёзы

Есть три основных типа слёз. Каждый из них выполняет определённые функции. Базальные слёзы выделяются для защиты роговицы глаза от раздражителей и мелких частиц, увлажнения глаз.

Рефлекторные слёзы вырабатываются, когда мы подвергаемся воздействию пыли, дыма, резкого света, запаха лука (при нарезке).

Эмоциональные слёзы возникают, когда мы испытываем сильные эмоции. Боль, гнев, грусть, радость.

Хлорид натрия в составе соли поддерживает баланс жидкости в организме, предотвращает обезвоживание. Кальций и магний помогают усилить защитные свойства слёзной плёнки.