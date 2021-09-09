Хакер украл баллы "Пятёрочки" с карты пользователя "Альфа-Банка"

Алексей Леденев в одном из постов на vc.ru пожаловался на хакерские атаки. Уже дважды у него с карты списывали баллы неизвестные. Причём находились они в разных населённых пунктах: один в Дзержинске, другой - в Ишимбае. При этом перевыпуск карты не помог.

Первое списание баллов произошло 5 июля этого года. Тогда злоумышленник использовал для оплаты 2520 баллов. Когда Алексей обнаружил это, он обратился в техподдержку и по совету её сотрудников заблокировал и перевыпустил карту. При этом интересно, что работники "Пятёрочки" о возвращении баллов ничего определённого ему сказать так и не смогли: информация постоянно была противоречивая.