Хакеры слили в Сеть тысячи фото паспортов водителей Ситимобил

Хакеры слили в Сеть тысячи фото паспортов водителей СитимобилКомпания уже признала утечку
2022 год можно по праву назвать годом утечек. Здесь и слив роликов неанонсированной GTA VI, и многочисленные утечки данных крупных IT-компаний. Теперь хакеры добрались и до водителей такси.
Фото: CNews
Речь идёт о партнёрах Ситимобил. Злоумышленники выложили в открытый доступ около 4000. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы такси. Представители компании уже признали утечки, взяв на себя ответственность за инцидент.
На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Ситимобил
Вместе с тем представители Ситимобил пообещали сообщить о случившемся в Роскомнадзор в соответствии с требованиями закона.