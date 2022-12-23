Хакеры слили в Сеть тысячи фото паспортов водителей Ситимобил

Речь идёт о партнёрах Ситимобил. Злоумышленники выложили в открытый доступ около 4000. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы такси. Представители компании уже признали утечки, взяв на себя ответственность за инцидент.

На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Ситимобил

Вместе с тем представители Ситимобил пообещали сообщить о случившемся в Роскомнадзор в соответствии с требованиями закона.