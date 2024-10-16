Химик объяснил, как работают термозащитные средства для волос

Приборы для термообработки волос часто работают при температуре более 150 градусов Цельсия, а некоторые — более 200 градусов. В этом случае без специальных средств волосы могут просто сгореть.

Многие используют термозащитные средства, часто в виде спреев, чтобы минимизировать ущерб. Но как эти средства работают?

Большая часть наших волос состоит из белков. Между этими белками есть водородные связи. От этого во многом зависит форма локонов.

При нагреве водородные связи ослабевают, что позволяет изменять форму волос. Кутикула — внешний защитный слой волоса — содержит перекрывающиеся слои клеток, которые теряют целостность при нагревании. В результате кутикула повреждается.