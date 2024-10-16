Химик объяснил, как работают термозащитные средства для волос

Химик объяснил, как работают термозащитные средства для волосОни нужны при использовании фена и других инструментов для укладки
Приборы для термообработки волос часто работают при температуре более 150 градусов Цельсия, а некоторые — более 200 градусов. В этом случае без специальных средств волосы могут просто сгореть.
Многие используют термозащитные средства, часто в виде спреев, чтобы минимизировать ущерб. Но как эти средства работают?
Большая часть наших волос состоит из белков. Между этими белками есть водородные связи. От этого во многом зависит форма локонов.
При нагреве водородные связи ослабевают, что позволяет изменять форму волос. Кутикула — внешний защитный слой волоса — содержит перекрывающиеся слои клеток, которые теряют целостность при нагревании. В результате кутикула повреждается.
После интенсивного нагрева многие белки не сохраняют структуру. То есть они подвержены тепловому повреждению, что снижает общую прочность и целостность волос. В этом случае лучшими вариантами будут симптоматическое лечение или стрижка.
При распылении защитного средства определённые компоненты прилипают к волосам и образуют защитный слой. Этот слой задерживает проникновение тепла, предотвращает потерю влаги, повреждение кутикулы и белковой части волоса. В составе средств эти вещества могут иметь такие названия, как поливинилпирролидон, метакрилаты, поликватерниумы, силиконы и другие.