Химик оценил 3D-таблицу Менделеева компании Google

По словам автора рецензии, в интерактивной таблице есть как плюсы, так и минусы.

Из положительного - сама идея. Но воплощение её оказалось несколько хуже, чем могло бы быть.

Далее блогер перечисляет то, что могло бы сделать таблицу лучше. Первое - английский язык без возможности переключения на другой (не каждый российский школьник сможет понять описание элемента на иностранном). Вслед за этим - вопросы к самому описанию: так как там буквально одна фраза, то можно было бы добавить к ней ссылки на поисковик Google, "Википедию", какие-то проверенные источники. Ещё одно замечание - отсутствие возможности поиска по алфавиту наименований и символов элементов.