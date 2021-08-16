Химик оценил 3D-таблицу Менделеева компании Google

Химик оценил 3D-таблицу Менделеева компании GoogleПо словам автора habr.com, она нуждается в небольшой доработке
По словам автора рецензии, в интерактивной таблице есть как плюсы, так и минусы.
Из положительного - сама идея. Но воплощение её оказалось несколько хуже, чем могло бы быть.
Далее блогер перечисляет то, что могло бы сделать таблицу лучше. Первое - английский язык без возможности переключения на другой (не каждый российский школьник сможет понять описание элемента на иностранном). Вслед за этим - вопросы к самому описанию: так как там буквально одна фраза, то можно было бы добавить к ней ссылки на поисковик Google, "Википедию", какие-то проверенные источники. Ещё одно замечание - отсутствие возможности поиска по алфавиту наименований и символов элементов.
Также автор предложил создать на странице с 3D-таблицей калькулятор химических элементов, который сможет считать их вес по формулам или просто будет демонстрировать атомный вес элемента. И последнее, что, по мысли специалиста, стоило бы добавить для школьников, - ссылки на историю открытия и развитие периодического закона.