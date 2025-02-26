Хорошая теплопроводность: почему металл кажется холодным на ощупь

У металлических предметов способность передавать тепловую энергию развита лучше всего, если сравнивать их с другими твёрдыми веществами. Связано это со структурой металлов. Они состоят из атомов, которые расположены в кристаллической решётке. Внутри этой решётки свободно перемещаются электроны, которые отвечают за теплопроводность.