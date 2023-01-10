Хорошие новости: озоновый слой Земли восстанавливается. Но не так быстро, как хотелось бы

Сейчас глобальные выбросы опасных химикатов всё больше и больше сокращаются. Благодаря этому озоновый слой (который защищает поверхность Земли от ультрафиолетовых лучей) всё сильнее утолщается. Это значит, что со временем можно будет улучшить здоровье людей, обеспечить продовольственную безопасность и в целом сохранить планету.

Известно, что ультрафиолет-B (UVB) приводит к раку, болезням глаз у человека, а ещё вредит растениям.

Считается, что при нынешних темпах восстановления к уровню 1980-х годов озоновый слой на большей части Земли вернётся к 2040-м годам, а в Антарктике - к 2066 году.

Правда, равномерного прогресса всё же ожидать не стоит. Связано это с колебаниями уровня озона и с извержениями вулканов.