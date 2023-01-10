Хорошие новости: озоновый слой Земли восстанавливается. Но не так быстро, как хотелось бы

Хорошие новости: озоновый слой Земли восстанавливается. Но не так быстро, как хотелось быЭто поможет в борьбе с глобальным потеплением
Специалисты утверждают, что сейчас озоновый слой планеты всё больше и больше уплотняется. И это окажется полезным для борьбы с изменением климата и глобальным потеплением.
Фото: UN
Сейчас глобальные выбросы опасных химикатов всё больше и больше сокращаются. Благодаря этому озоновый слой (который защищает поверхность Земли от ультрафиолетовых лучей) всё сильнее утолщается. Это значит, что со временем можно будет улучшить здоровье людей, обеспечить продовольственную безопасность и в целом сохранить планету.
Известно, что ультрафиолет-B (UVB) приводит к раку, болезням глаз у человека, а ещё вредит растениям.
Считается, что при нынешних темпах восстановления к уровню 1980-х годов озоновый слой на большей части Земли вернётся к 2040-м годам, а в Антарктике - к 2066 году.
Правда, равномерного прогресса всё же ожидать не стоит. Связано это с колебаниями уровня озона и с извержениями вулканов.
Недавно снизился уровень трихлорфторметана (CFC-11), хотя в 2018 году его показатели были выше нормы.
А ещё благодаря усилиям разных стран выбросы хлорфторуглеродов растут уже не так быстро.
Но в дальнейшем может случиться так, что всё-таки восстанавливаться озоновый слой станет не так быстро, как планируется. Связано это может быть извержениями вулканов, так как из-за них озоновый слой разрушается всё быстрее.