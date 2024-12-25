Хороший знак: раскрыто, почему на самом деле кошка может поворачиваться к вам задом

Ещё котята начинают приобретать эту привычку — поворачиваться к своей маме задом. Но связано это с тем, что они не способны сами вылизывать себя и стимулировать работу кишечника. Когда котёнок взрослеет, эта привычка у него остаётся.

При этом во взрослом возрасте у кошки поворачивание задом — это демонстрация её отношения к вам. Подобным образом она словно пытается с вами поздороваться или «обнять» вас.