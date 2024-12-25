Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 16:30
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Хороший знак: раскрыто, почему на самом деле кошка может поворачиваться к вам задом

Вот что об этом говорят учёные
Бывают ситуации, когда кот поворачивается к хозяину задом и поднимает хвост. И это вовсе не демонстрация пренебрежения. Всё гораздо сложнее.
Хороший знак: раскрыто, почему на самом деле кошка может поворачиваться к вам задом
© iXBT.com

Ещё котята начинают приобретать эту привычку — поворачиваться к своей маме задом. Но связано это с тем, что они не способны сами вылизывать себя и стимулировать работу кишечника. Когда котёнок взрослеет, эта привычка у него остаётся.

При этом во взрослом возрасте у кошки поворачивание задом — это демонстрация её отношения к вам. Подобным образом она словно пытается с вами поздороваться или «обнять» вас.

Хороший знак: раскрыто, почему на самом деле кошка может поворачиваться к вам задом
© iXBT.com

Также кошки для общения активно используют запахи. Одна из зон, которая содержит специальные ароматические вещества, — область под хвостом.

Кроме того, поворот задом — это для кошки показатель доверия и привязанности к человеку. Ещё один признак того, что питомец вам доверяет, — поднятый вверх хвост. Это нечто вроде дружеского приветствия.