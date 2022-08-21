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Хотите поучаствовать в гонках на дронах? Вот что вам нужно сделать для этого

Да, такой вид спорта существует
Гонки на дронах как вид спорта появились не так давно. Но с каждым годом они становятся всё популярнее. Что же собой представляют такие соревнования и как в них можно принять участие?
Хотите поучаствовать в гонках на дронах? Вот что вам нужно сделать для этого

Гонки на дронах в качестве вида спорта сформировались в 2011 году. Подробнее об этом рассказал изданию BBC Science Focus участник таких гонок Эван Тернер.

В гонках на дронах, как можно догадаться из названия, участвуют пилоты, которые управляют небольшими лёгкими устройствами. Организуются такие соревнования Лигой гонок дронов. В целом напоминает это всё любой автоспорт. Все пилоты делают несколько квалификационных попыток, а после получения квалификации уже соревнуются с 4-8 пилотами. В финале остаётся в итоге тоже от четырёх до восьми участников.

Расположение трасс в гонках на дронах не такое, как в других видах спорта. Находятся эти трассы на разной высоте и на разном уровне. То есть ворота в таких гонках расположены повсюду.

Хотите поучаствовать в гонках на дронах? Вот что вам нужно сделать для этого

Дроны, которые используются для гонок, отличаются от обычных. Для того чтобы вы видели, что происходит во время гонки, от первого лица, вам нужно надеть гарнитуру. В целом такая гонка представляет собой смесь видеоигры и реальности. Для управления устройством вы используете контроллер, как на консоли, но при этом ещё сидите в очках.

Летать на дроне во время гонки вы можете практически без ограничений. То есть вы можете делать всё, что вам хочется. Единственное, что вас будет ограничивать, - это навыки.

При этом лучшим способом научиться управлять дроном FPV считается прохождение игр - симуляторов таких гонок. Наиболее популярные среди них - Drone Racing League или VelociDrone. Приобрести эти игры можно для компьютера или для консоли. Большинство людей, говорит Тернер, способны при помощи этих симуляторов освоить некоторые базовые навыки в течение семи дней.

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