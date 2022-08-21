Хотите поучаствовать в гонках на дронах? Вот что вам нужно сделать для этого

Хотите поучаствовать в гонках на дронах? Вот что вам нужно сделать для этогоДа, такой вид спорта существует
Гонки на дронах в качестве вида спорта сформировались в 2011 году. Подробнее об этом рассказал изданию BBC Science Focus участник таких гонок Эван Тернер.
В гонках на дронах, как можно догадаться из названия, участвуют пилоты, которые управляют небольшими лёгкими устройствами. Организуются такие соревнования Лигой гонок дронов. В целом напоминает это всё любой автоспорт. Все пилоты делают несколько квалификационных попыток, а после получения квалификации уже соревнуются с 4-8 пилотами. В финале остаётся в итоге тоже от четырёх до восьми участников.
Расположение трасс в гонках на дронах не такое, как в других видах спорта. Находятся эти трассы на разной высоте и на разном уровне. То есть ворота в таких гонках расположены повсюду.
Дроны, которые используются для гонок, отличаются от обычных. Для того чтобы вы видели, что происходит во время гонки, от первого лица, вам нужно надеть гарнитуру. В целом такая гонка представляет собой смесь видеоигры и реальности. Для управления устройством вы используете контроллер, как на консоли, но при этом ещё сидите в очках.
Летать на дроне во время гонки вы можете практически без ограничений. То есть вы можете делать всё, что вам хочется. Единственное, что вас будет ограничивать, - это навыки.
При этом лучшим способом научиться управлять дроном FPV считается прохождение игр - симуляторов таких гонок. Наиболее популярные среди них - Drone Racing League или VelociDrone. Приобрести эти игры можно для компьютера или для консоли. Большинство людей, говорит Тернер, способны при помощи этих симуляторов освоить некоторые базовые навыки в течение семи дней.