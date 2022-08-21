Хотите поучаствовать в гонках на дронах? Вот что вам нужно сделать для этого

Гонки на дронах в качестве вида спорта сформировались в 2011 году. Подробнее об этом рассказал изданию BBC Science Focus участник таких гонок Эван Тернер.

В гонках на дронах, как можно догадаться из названия, участвуют пилоты, которые управляют небольшими лёгкими устройствами. Организуются такие соревнования Лигой гонок дронов. В целом напоминает это всё любой автоспорт. Все пилоты делают несколько квалификационных попыток, а после получения квалификации уже соревнуются с 4-8 пилотами. В финале остаётся в итоге тоже от четырёх до восьми участников.

Расположение трасс в гонках на дронах не такое, как в других видах спорта. Находятся эти трассы на разной высоте и на разном уровне. То есть ворота в таких гонках расположены повсюду.