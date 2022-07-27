Хотите узнать человека лучше? Есть четыре способа сблизиться с ним, согласно науке

Если человек оказывается в полной изоляции или постоянно проводит время в одиночестве, то это негативно сказывается на его теле и мозге. Причём влияет это на его состояние в долгосрочной перспективе так же сильно, как загрязнённый воздух или ожирение.

Есть несколько вариантов поведения, которые помогают усилить чувство связи с окружающими людьми.