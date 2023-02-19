Киргизы, узбеки или казахи? У кого в Средней Азии лучшие спецназовцы

19:36, 19 февраля 2023
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Киргизы, узбеки или казахи? У кого в Средней Азии лучшие спецназовцыЭксперт перечислил лучшие подразделения
В одном из выпусков на YouTube-канале Army Blog ведущий перечислил 10 спецподразделений стран Средней Азии, которые считаются сегодня лучшими.
Фото: War on the Rocks
В Средней Азии есть элитные подразделения спецназа. Но бойцы какой страны - Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и т.п. - лучшие в этом регионе?
- Силы специальных операций вооружённых сил Узбекистана. Спецназ Узбекистана тренировали сначала российские, а затем американские инструкторы. Также в подготовке оказывали помощь стране Турция и Великобритания. Сегодня эти спецназовцы отличаются мобильностью и готовностью выполнить задачи по ликвидации вооружённых отрядов, незаконно проникших на территорию Узбекистана.
Army Blog
- Аэромобильные войска Казахстана (ВДВ). Это род войск, который входит в состав сухопутных сил страны. Сформирован он был в 2000 году. Общая численность аэромобильных войск - примерно 6 тысяч человек.
Army Blog
- 25-я бригада специального назначения «Скорпион» Кыргызстана. История этой бригады начинается в 1994 году. Тогда была создана рота спецназначения, которая потом была переформирована в 25-ю бригаду. В настоящее время среди задач «Скорпиона» - обеспечение внутренней и внешней безопасности страны, проведение разведки, противодействие терроризму, борьба с незаконными вооружёнными формированиями.
Army Blog
- Подразделение «Беркут» Национальной Гвардии Казахстана. Национальная Гвардия создана была в 2014 году. Необходима она для обеспечения безопасности граждан, общества, государства в целом. Сегодня «Беркут» имеет места дислокации во всех крупных городах Казахстана. Принимает участие спецназ и в антитеррористических, специальных операциях.
Army Blog
- «Сункар» - спецназ МВД Казахстана. Этот отряд был образован в 1998 году. Главная задача подразделения - борьба с терроризмом, освобождение заложников, обезвреживание бомб и т.п. Общая численность этого подразделения - более 100 человек.
Army Blog
- Спецназ Службы государственной безопасности Узбекистана. Спецслужбы этой страны засекречены лучше, чем аналогичные системы служб южной части бывшего СССР. Сейчас главная задача спецслужб Узбекистана - борьба с террористами.
Army Blog
- Отряд специального назначения Государственной пограничной службы «Бору». Он был создан в декабре 2002 года, а своё нынешнее название получил в 2007 году. Это самое известное и одно из самых засекреченных подразделений. Бойцы выполняют задания, связанные с защитой границ и урегулированием возникающих там проблем, антитеррористическими операциями, разведкой и пр.
Army Blog
- Спецназ Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. Первое спецподразделение в Таджикистане возникло в 1991 году. Сейчас спецназовцы занимаются силовым противостоянием внутреннему терроризму и политическому бандитизму, борьбой с наёмниками, которые прошли подготовку за границей. Сейчас основу подразделения составляют бойцы, имеющие военный опыт.
Army Blog
- Спецназ Министерства внутренних дел Туркменистана. Этот отряд был создан на основе отрядов ОМОН МВД Туркменской ССР. Есть также специальная группа тюремного спецназа. Готовят спецназовцев и для подавления общественных беспорядков.
Army Blog
- Отдельная мотострелковая бригада быстрого реагирования Таджикистана. Вооружённые силы Таджикистана - единственная армия в постсоветском пространстве, от которой не осталось почти ничего после распада СССР. Однако это не помешало со временем этой армии стать боеспособной. Среди войск Таджикистана есть мотострелковая бригада быстрого реагирования. Отличительная особенность спецназовцев Таджикистана - это хорошая подготовленность и возможность вести боевые действия в горной местности при ограниченной видимости.
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