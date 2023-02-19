Киргизы, узбеки или казахи? У кого в Средней Азии лучшие спецназовцы

В Средней Азии есть элитные подразделения спецназа. Но бойцы какой страны - Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и т.п. - лучшие в этом регионе?

Силы специальных операций вооружённых сил Узбекистана. Спецназ Узбекистана тренировали сначала российские, а затем американские инструкторы. Также в подготовке оказывали помощь стране Турция и Великобритания. Сегодня эти спецназовцы отличаются мобильностью и готовностью выполнить задачи по ликвидации вооружённых отрядов, незаконно проникших на территорию Узбекистана.