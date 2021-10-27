Китайцы начали собирать и продавать компьютерные SSD из микросхем от старых смартфонов

Техноблог Evaluation Room подчёркивает, что сейчас на рынке существуют комплектующие, в частности SSD, с б/ушными деталями. Причём микросхемы могут извлекаться даже из старых телефонов. К тому же сейчас наблюдается недостаток SSD корпоративного уровня. Из-за дефицита на рынке может появиться много некачественных накопителей, собранных из подержанных компонентов. По этой причине необходимо внимательно выбирать SSD.

Первый эшелон SSD - самые дорогие модели из всех. Но в них установлены самые качественные микросхемы. Из производителей здесь можно назвать Micron, Samsung, Toshiba и др.

Второй эшелон - те производители, которые закупают у других поставщиков микросхемы и маркируют их как свои. Это, например, ADATA, Phison, Kingston, Longsys и пр.