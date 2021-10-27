Китайцы начали собирать и продавать компьютерные SSD из микросхем от старых смартфонов

Китайцы начали собирать и продавать компьютерные SSD из микросхем от старых смартфоновОб этом предупредили в блоге Evaluation Room
Техноблог Evaluation Room подчёркивает, что сейчас на рынке существуют комплектующие, в частности SSD, с б/ушными деталями. Причём микросхемы могут извлекаться даже из старых телефонов. К тому же сейчас наблюдается недостаток SSD корпоративного уровня. Из-за дефицита на рынке может появиться много некачественных накопителей, собранных из подержанных компонентов. По этой причине необходимо внимательно выбирать SSD.
Первый эшелон SSD - самые дорогие модели из всех. Но в них установлены самые качественные микросхемы. Из производителей здесь можно назвать Micron, Samsung, Toshiba и др.
Второй эшелон - те производители, которые закупают у других поставщиков микросхемы и маркируют их как свои. Это, например, ADATA, Phison, Kingston, Longsys и пр.
Третий эшелон. В этом случае производится всё на небольших фирмах, в том числе из переработанных материалов. Поставщиками могут здесь быть абсолютно кто угодно, даже компании, которые занимаются переработкой отходов. Микросхемы могут извлекаться из мобильных телефонов, старых SSD и пр. Среди подобных компаний - Phison и Huirong. В итоге такие SSD-накопители могут перестать работать уже спустя несколько недель после покупки.
Четвёртый эшелон. Для производства SSD используются здесь некачественные детали, которые даже не прошли проверку. Поэтому очень высока вероятность брака. Ранее подобным часто занималась компания OCZ. Вообще бракованные микросхемы не должны попадать на прилавки, но такое всё равно случается. Производители могут не наносить маркировку вообще, стирать её и наносить свою, перечёркивать названия.