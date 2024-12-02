Китайские продавцы объяснили отказ продавать товары в Россию на AliExpress, Ozon Global и WB

По информации китайской газеты South China Morning Post, участники рынка отмечают, что изменения в обменном курсе и рост цен в России привели к сокращению числа заказов, что заставляет многих продавцов пересматривать свою работу на российском рынке. Среди китайских торговцев наблюдается растущая обеспокоенность по поводу возвратов товаров и высоких логистических расходов, что делает продажу в России менее выгодной.

Одним из таких продавцов является Джордан Си, который подчеркнул, что покупательная способность российских потребителей остается на уровне, но расходы на транспортировку и возвраты товаров в Китай стали слишком высокими. Он отметил, что из-за девальвации рубля и увеличившихся рисков многие китайские компании теряют деньги и вынуждены приостанавливать свою деятельность на российских платформах.

Другие продавцы, такие как Пэн Бяо, специалист по цепочке поставок одежды, отмечают, что хотя рынок России все еще привлекателен, текущие экономические риски заставляют их сомневаться в дальнейшем сотрудничестве. Многие продавцы предпочитают подождать, чтобы оценить стабильность ситуации.