Китайские СМИ заподозрили Россию в подготовке к войне

Российская сторона начала активно работать над созданием новых воздушных командных пунктов, утверждает журналист. Цель такого преобразования - усовершенствование системы управления ядерным оружием.

На мысль о возможных военных действиях в будущем наводит, по словам автора, наличие у России двух резервных самолётов воздушного командования Ил-80. Эти воздушные судна предназначены для воздушного командования ядерными силами и постоянно модернизируются с 2019 года.

Кроме того, разрабатывается новый военный лайнер Ил-96-400М. Корреспондент утверждает, что такой “самолёт Судного дня” будет иметь более мощный двигатель, увеличенную до примерно 12 часов автономность полёта и дальность полёта свыше 8700 километров.