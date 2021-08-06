Китайские СМИ заподозрили Россию в подготовке к войне

Китайские СМИ заподозрили Россию в подготовке к войнеПреобразования наблюдаются в военной отрасли
Российская сторона начала активно работать над созданием новых воздушных командных пунктов, утверждает журналист. Цель такого преобразования - усовершенствование системы управления ядерным оружием.
На мысль о возможных военных действиях в будущем наводит, по словам автора, наличие у России двух резервных самолётов воздушного командования Ил-80. Эти воздушные судна предназначены для воздушного командования ядерными силами и постоянно модернизируются с 2019 года.
Кроме того, разрабатывается новый военный лайнер Ил-96-400М. Корреспондент утверждает, что такой “самолёт Судного дня” будет иметь более мощный двигатель, увеличенную до примерно 12 часов автономность полёта и дальность полёта свыше 8700 километров.
Усовершенствование коснулось и другой техники. Например, российские стратегические бомбардировщики теперь имеют новые ядерные крылатые ракеты воздушного базирования, а подводные лодки "Дельта" заменяются улучшенными моделями "Борей". Сейчас подобных кораблей уже четыре.
Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание в государстве сейчас нужно уделить развитию военной отрасли. В частности, улучшению системы управления ядерными силами. И это ещё одно доказательство того, что, по словам автора, страна ориентируется сейчас на обеспечение своей безопасности при возможности военной угрозы.