Кофеин сделал муравьёв более обучаемыми

Зоологи провели эксперимент на муравьях. Для этого они собрали несколько сотен этих насекомых в Португалии и выяснили, насколько быстро они запоминают дорогу до еды. При этом особям давали разную дозу кофеина. Все полученные результаты были опубликованы в журнале iScience.

Простому муравью нужно было 300 секунд для того, чтобы найти еду, если он был на территории впервые. Спустя три последовательных посещения это насекомое находило пищу на 50 секунд быстрее.

Но когда муравью давали 25 промилле кофеина с раствором сахарозы, то он справлялся с заданием за 113 секунд в среднем. Эффект удвоился, когда концентрация кофеина возросла до 250 промилле (потребовалось 52 секунды).