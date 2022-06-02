Комарам тоже нужен сон: учёные обнаружили, что уставшие насекомые вряд ли вас укусят

Комарам тоже нужен сон: учёные обнаружили, что уставшие насекомые вряд ли вас укусятК такому выводу пришли биологи из Университета Цинциннати
Эксперты из Университета Цинциннати выяснили, что комары с недосыпом гораздо больше заинтересованы во сне, а не в том, чтобы укусить человека. Это удалось узнать благодаря эксперименту, проведённому в кампусе Калифорнийского университета. Специалисты установили для этого особые датчики, благодаря которым можно было отслеживать и записывать движения насекомых.
Всего учёные изучали три разновидности комаров. Это Aedes aegypti (ищет пищу днём), Culex pipiens (охотится в сумерках), Anopheles stephensi (активнее всего ведёт себя ночью). Сначала в течение семи дней команда специалистов отслеживала сон и пищевое поведение этих насекомых. Далее, во время второго эксперимента, они лишали сна комаров.
В результате оказалось, что из особей, которым давали спокойно спать, 75 процентов отправились позже на поиск пищи. При этом менее четверти комаров после бессонной ночи интересовались едой. Другими словами, их стремление найти пищу снизилось на 54 процента.