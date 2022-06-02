Комарам тоже нужен сон: учёные обнаружили, что уставшие насекомые вряд ли вас укусят

Всего учёные изучали три разновидности комаров. Это Aedes aegypti (ищет пищу днём), Culex pipiens (охотится в сумерках), Anopheles stephensi (активнее всего ведёт себя ночью). Сначала в течение семи дней команда специалистов отслеживала сон и пищевое поведение этих насекомых. Далее, во время второго эксперимента, они лишали сна комаров.

В результате оказалось, что из особей, которым давали спокойно спать, 75 процентов отправились позже на поиск пищи. При этом менее четверти комаров после бессонной ночи интересовались едой. Другими словами, их стремление найти пищу снизилось на 54 процента.