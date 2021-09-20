Компания МТС заблокировала новую сим-карту клиента "за подозрение в мошеннических действиях" и не объяснила, какие именно это действия

Компания МТС заблокировала новую сим-карту клиента "за подозрение в мошеннических действиях" и не объяснила, какие именно это действияСлучилось это на следующий день после покупки
Сим-карту Евгений приобрёл 18 сентября этого года в салоне МТС. В этот же день у него всё работало отлично: он пользовался интернетом, отправлял СМС, звонил. Однако утром при попытке набрать человека ему сообщили: "Данный вид связи недоступен для абонента". Также оказалось, что не работает интернет и не проходит вызов ему самому при звонке.
Оператор МТС сказал ему, что номер заблокирован "по техническим причинам". Для разблокировки нужно было написать претензию в салоне МТС. Интересно, что в салоне пользователю сказали о причине блокировки. Она звучала как "подозрение в мошеннических действиях". При этом информации о том, какие именно это были действия, у сотрудницы центра МТС не было. В итоге Евгений написал в претензии о необходимости пользоваться сим-картой как основной, для чего он и изменял привязанный номер телефона. Рассматриваться это обращение будет 30 дней.