Компания МТС заблокировала новую сим-карту клиента "за подозрение в мошеннических действиях" и не объяснила, какие именно это действия

Оператор МТС сказал ему, что номер заблокирован "по техническим причинам". Для разблокировки нужно было написать претензию в салоне МТС. Интересно, что в салоне пользователю сказали о причине блокировки. Она звучала как "подозрение в мошеннических действиях". При этом информации о том, какие именно это были действия, у сотрудницы центра МТС не было. В итоге Евгений написал в претензии о необходимости пользоваться сим-картой как основной, для чего он и изменял привязанный номер телефона. Рассматриваться это обращение будет 30 дней.