Компанию Boxberry уличили в отправке повреждённых посылок

Компанию Boxberry уличили в отправке повреждённых посылокТакже она не выплачивает за это компенсацию
Автор материала рассказал о пересылке литиевой батареи и зарядки через Boxberry. Пришла в нужное место она с дефектами, то есть разбитая, несмотря на качественную запаковку.
Пользователь при этом отметил, что на самом деле нижняя часть батареи - очень толстая, а места свободного в коробке не оставалось при оформлении запаковки. То есть товар где-то уронили. Причём удар был очень сильный: либо сбросили посылку с большой высоты, либо на неё что-то упало. Из-за того что аккумулятор теперь повреждён, им пользоваться опасно.
Хотя претензию знакомый Евгения - получатель посылки оформил, она так и не была передана сотрудникам. Поэтому автор сам её направил на почту с фото и видео в качестве доказательства. В тексте претензии он попросил выплатить стоимость посылки - 20 тысяч рублей. Ответ пришёл на 14-й день, и с отказом. Компания ссылалась на соблюдение правил.
Сейчас посылка вернулась обратно в город к Евгению. Но чтобы её забрать, ему придётся снова заплатить.