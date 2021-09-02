Компанию Boxberry уличили в отправке повреждённых посылок

Автор материала рассказал о пересылке литиевой батареи и зарядки через Boxberry. Пришла в нужное место она с дефектами, то есть разбитая, несмотря на качественную запаковку.

Пользователь при этом отметил, что на самом деле нижняя часть батареи - очень толстая, а места свободного в коробке не оставалось при оформлении запаковки. То есть товар где-то уронили. Причём удар был очень сильный: либо сбросили посылку с большой высоты, либо на неё что-то упало. Из-за того что аккумулятор теперь повреждён, им пользоваться опасно.