Компьютерный энтузиаст объяснил опасность мощных Wi-Fi роутеров для здоровья

Компьютерный энтузиаст объяснил опасность мощных Wi-Fi роутеров для здоровьяОни могут оказывать влияние даже на внутренние органы
Пользователь после покупки ноутбука заметил, что во время раздачи торрентов по Wi-Fi у него начинает болеть голова. Выяснилось, что именно в этом режиме устройство становится радиопередатчиком с крайне интенсивных трафиком. И несмотря на уменьшение мощности передачи данных до средней и ограничения торрент-трафика на ноутбуке Acer (как и на любом другом ПК), голова у автора продолжала болеть.
Учёные доказали, пишет пользователь, что дециметровые волны отрицательно сказываются на состоянии живых существ (диапазон Wi-Fi - 2,4ГГц, то есть волны 1,25 дм). Более того, они могут влиять даже на внутренние органы. Эксперименты на животных показали, что особенно чувствительны к такому воздействию сердечно-сосудистая и нервная системы, а у некоторых они вызвали отставание в развитии и изменения тела. Важно, что это только слабые по интенсивности волны. Перед слабыми находиться долго ещё опаснее.
У человека, отмечает автор, при длительном нахождении рядом с сильными радиоволнами возникают нарушения ЦНС, слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, проблемы со сном, головная боль, одышка и другие симптомы. С точки зрения сердечно-сосудистой системы - брадикардия, артериальная гипотония, неустойчивость пульса и давления, приступы тахикардии и прочее. И это ещё не всё. Могут быть проблемы с щитовидкой, половыми железами, ЖКТ и печенью.
Поэтому автор материала даёт совет: проверяйте мощность сигнала сетей Wi-Fi, чтобы убедиться, что она не превышает допустимую (100 мВт (20дБм)), и тратить деньги на лечение.