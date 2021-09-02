Компьютерный энтузиаст объяснил опасность мощных Wi-Fi роутеров для здоровья

Учёные доказали, пишет пользователь, что дециметровые волны отрицательно сказываются на состоянии живых существ (диапазон Wi-Fi - 2,4ГГц, то есть волны 1,25 дм). Более того, они могут влиять даже на внутренние органы. Эксперименты на животных показали, что особенно чувствительны к такому воздействию сердечно-сосудистая и нервная системы, а у некоторых они вызвали отставание в развитии и изменения тела. Важно, что это только слабые по интенсивности волны. Перед слабыми находиться долго ещё опаснее.

У человека, отмечает автор, при длительном нахождении рядом с сильными радиоволнами возникают нарушения ЦНС, слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, проблемы со сном, головная боль, одышка и другие симптомы. С точки зрения сердечно-сосудистой системы - брадикардия, артериальная гипотония, неустойчивость пульса и давления, приступы тахикардии и прочее. И это ещё не всё. Могут быть проблемы с щитовидкой, половыми железами, ЖКТ и печенью.

Поэтому автор материала даёт совет: проверяйте мощность сигнала сетей Wi-Fi, чтобы убедиться, что она не превышает допустимую (100 мВт (20дБм)), и тратить деньги на лечение.