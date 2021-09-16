Компьютеры и смартфоны могут снова подорожать из-за колоссального роста цен на редкоземельные металлы

Даже за последний год стоимость редкоземельных металлов стала намного выше, сообщает TechSpot. Так, литий стал дороже на 150 процентов, гольмий - более чем в два раза, неодим, празеодим - на более чем 73 процента, а медь, олово, алюминий, кобальт, медь, оксид тербия - на 82 процента.

Часть специалистов считает, что в росте цен и недостатке элементов для производства смартфонов, ПК и другой техники виноват Китай. Под его контролем находится как минимум 85 процентов всей переработки редкоземельных металлов и 55 процентов мирового производства. Также он ограничил поставку редкоземельных металлов в другие страны.