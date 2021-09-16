Компьютеры и смартфоны могут снова подорожать из-за колоссального роста цен на редкоземельные металлы

Компьютеры и смартфоны могут снова подорожать из-за колоссального роста цен на редкоземельные металлыПричина повышения стоимости металлов - торговая война между Китаем и США
Даже за последний год стоимость редкоземельных металлов стала намного выше, сообщает TechSpot. Так, литий стал дороже на 150 процентов, гольмий - более чем в два раза, неодим, празеодим - на более чем 73 процента, а медь, олово, алюминий, кобальт, медь, оксид тербия - на 82 процента.
Часть специалистов считает, что в росте цен и недостатке элементов для производства смартфонов, ПК и другой техники виноват Китай. Под его контролем находится как минимум 85 процентов всей переработки редкоземельных металлов и 55 процентов мирового производства. Также он ограничил поставку редкоземельных металлов в другие страны.
Одним из вариантов решения проблемы видится расширение производства редкоземельных металлов в США и уменьшение таким образом зависимости страны от Китая. При этом у одной из крупнейших китайских организаций Shenghe Resources есть миноритарная доля в MP Materials (американская компания, деятельность которой связана с производством редкоземельных металлов).
Кроме того, Америка вынуждена переправлять большую часть концентратов (порядка 50 тысяч тонн ежегодно) в Китай для переработки.
Предполагается, что Apple, Amazon, Dell, Facebook, Logitech, Sennheiser вскоре придётся повысить цены на свою продукцию. Сейчас о будущем подорожании техники сообщила американская компания Sonos. Производитель планирует с нынешнего месяца увеличить стоимость с 10 до 100 долларов в зависимости от товара. Сохранится ли эта тенденция, будет понятно через некоторое время, заключает автор.