Кондиционер в вашей машине дует только тёплым воздухом? Вот пять причин, почему это так

Кондиционер в вашей машине дует только тёплым воздухом? Вот пять причин, почему это такПервым делом проверьте эти пункты
Сегодня кондиционер установлен практически во всех автомобилях. Работает он при помощи особого газа - хладагента. А в состав системы кондиционирования входят очень много взаимосвязанных компонентов. Чаще всего выходит из строя кондиционер именно летом, так как в это время года водители нередко подолгу стоят в пробках и включают его на полную мощность из-за жары.
Вот пять причин, почему ваш кондиционер стал дуть только тёплым воздухом.
Недостаток хладагента. Используется в качестве этого вещества фреон. Производится он различными компаниями, поэтому по составу может отличаться. Если уровень фреона минимален, то это значит, что вся система может перегреваться. Рекомендуется проверять уровень этого вещества и пополнять его запасы хотя бы раз в год. Для этого лучше всего обращаться к специалистам.
Недостаточное охлаждение конденсора. Благодаря конденсору температура в салоне машины поддерживается в норме. Недостаточное охлаждение этого компонента может быть вызвано проблемой с вентилятором либо загрязнённостью самого конденсора. Первую можно обнаружить, если включить во время работы компрессора на первой скорости вентилятор (в случае поломки он просто не будет работать). Вторая решается с помощью чистки конденсора.
Неисправный компрессор. Ломается этот компонент, к счастью, редко. Если вы понимаете, что он всё же вышел из строя, то его лучше заменить на новый. Помимо этого, бывают проблемы с муфтой компрессора кондиционера. Для её замены оптимальным решением будет обратиться в сервис.
Проблема с проводкой. Чаще всего встречаются такие проблемы, как повреждение проводки, коррозия и загрязнение контактов, неисправность переключателей и пр. Из строя могут выйти и датчики давления.
Проблема с заслонкой. Обнаружить её можно не сразу, так как всё зависит от того, с какой стороны заклинит заслонку. Если ваш автомобиль оснащён электронной системой кондиционирования, то процесс диагностики будет гораздо проще. А вот при механическом кондиционере вы вынуждены будете разбирать переднюю панель и искать там заклинившую заслонку.