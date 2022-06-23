Кондиционер в вашей машине дует только тёплым воздухом? Вот пять причин, почему это так

Сегодня кондиционер установлен практически во всех автомобилях. Работает он при помощи особого газа - хладагента. А в состав системы кондиционирования входят очень много взаимосвязанных компонентов. Чаще всего выходит из строя кондиционер именно летом, так как в это время года водители нередко подолгу стоят в пробках и включают его на полную мощность из-за жары.

Вот пять причин, почему ваш кондиционер стал дуть только тёплым воздухом.