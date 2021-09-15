Корейцы начали активно подписываться на виртуальную модель-блогера

Подобные блогеры, отмечается в материале, имеют множество преимуществ. Они могут создавать сколько угодно контента, им не нужно платить, нет сложности с переговорами или поездками.

Компания Sidus Studio X в августе 2020 года запустила разработку - искусственный интеллект - блогера Рози. Ей 22 года, она активно ведёт Instagram с декабря прошлого года. Также она уже появилась в рекламе Shinhan Life. Сейчас Рози заключила более 100 контрактов на рекламу с различными компаниями. Её разработчики предполагают, что к концу 2021-го виртуальная модель станет получать более одного миллиарда вон (854 007 долларов, или 62 100 400 рублей).