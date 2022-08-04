Королева Елизавета — самый долгоживущий монарх в истории. Но что случится, если она умрёт?

На сегодняшний день у королевы в Великобритании есть ряд церемониальных обязанностей. Правда, политической власти для того, чтобы менять что-то в стране, у неё нет. Так, Елизавета II открывает каждую сессию парламента и даёт санкцию на новый закон (то есть официально одобряет подписание новых законов). Но в действительности это лишь формальные действия и они никак не влияют на реальную работу правительства.

Кроме того, члены королевской семьи, включая Елизавету II, могут выступать за границей в качестве послов своей страны. То есть они являются как бы «лицом» всей Великобритании.

Однако что случится, когда королева умрёт? Во-первых, эту новость должны будут объявить народу. Причём, возможно, некоторые детали смерти члены королевской семьи скроют. Сразу после кончины королевская семья должна будет подготовить первоначальный бюллетень для прессы.

Новым королём после этого станет принц Чарльз. Премьера-министра предупредят о том, чтобы правительство было готово к обработке новостей и к любым последствиям, к которым они могут привести. Большинство населения, согласно статистике, будет огорчено смертью королевы Елизаветы II. При этом все новости премьеру-министру передаваться будут в зашифрованном виде, чтобы никто не мог о них узнать заранее. Далее эти новости будут объявлены по защищённым каналам связи 15 правительствам, в которых королева Великобритании считается главой государства. Это Канада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Ямайка, Багамы, Новая Зеландия, Белиз, Тувалу, Соломоновы Острова, Папуа-Новая Гвинея, Австралия.

Большинство жителей Великобритании при этом будут узнавать обо всех новостях через систему передачи оповещений по радио BBC. Все британские СМИ будут полностью сосредоточены на произошедшем, то есть на кончине монарха.

При этом будут отозваны обе палаты парламента, а многие люди вернутся домой раньше, чем обычно. Связано это с тем, что в стране начнётся период траура.

Далее в курс дела начнут вводить нового короля Чарльза. В течение девяти дней он пройдёт все ритуальные прокламации и посетит четыре страны, входящие в состав Соединённого Королевства. Это Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия.