Котацу, грелки и другие способы японцев выживать в холода

Вот что делают японцы, чтобы пережить холод и зиму.

Котацу. Он представляет собой стол с прикреплённым обогревателем. Накрыт этот стол толстым одеялом.

Тёплые вещи и грелки. У японцев есть тепловые наклейки, которые крепятся на одежду. Также у них пользуются популярностью термобельё, электрические одеяла и матрасы с подогревом, толстые пижамы и домашние костюмы из флиса.

Обогреватели и кондиционеры. В каждом доме в Японии есть кондиционер с обогревом. Но он всё равно плохо помогает и сушит воздух. Поэтому вместо него пользуются газовыми и керосиновыми обогревателями, масляными радиаторами, инфракрасными панелями. Можно найти даже специальные обогреватели для рук и ног.