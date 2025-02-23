Котацу, грелки и другие способы японцев выживать в холода

Котацу, грелки и другие способы японцев выживать в холодаВедь отопления у них нет
Вот что делают японцы, чтобы пережить холод и зиму.
Котацу. Он представляет собой стол с прикреплённым обогревателем. Накрыт этот стол толстым одеялом.
Тёплые вещи и грелки. У японцев есть тепловые наклейки, которые крепятся на одежду. Также у них пользуются популярностью термобельё, электрические одеяла и матрасы с подогревом, толстые пижамы и домашние костюмы из флиса.
Обогреватели и кондиционеры. В каждом доме в Японии есть кондиционер с обогревом. Но он всё равно плохо помогает и сушит воздух. Поэтому вместо него пользуются газовыми и керосиновыми обогревателями, масляными радиаторами, инфракрасными панелями. Можно найти даже специальные обогреватели для рук и ног.
Горячая ванна и онсэны. В такой ванне воду нагревают до 40 градусов по Цельсию. Онсэны же — это горячие термальные источники.
Многослойная одежда. Японцы зимой надевают на себя несколько слоёв одежды. Это термобельё, флисовый или шерстяной слой, куртка или лёгкий пуховик. Также учатся и работают они часто в перчатках, поскольку в среднем зимой в школах и офисах температура составляет от +10 до +15 градусов.
Сон в холоде. Для этого японцы пользуются футонами (обычные матрасы, которые ночью кладут на тёплые коврики, а днём убирают), котонганэ («гильотиной» для одеяла), грелками ютанпо (металлические бутылки с горячей водой, их кладут в постель).