Кредитная карта или карта рассрочки: что выбрать

Кредитная карта или карта рассрочки: что выбратьВсё зависит от ваших целей
Карта рассрочки и кредитная карта всё же имеют некоторые различия. Прежде всего - в их назначении. Хотя оба варианта при этом дают вам возможность использовать ограниченную сумму банковских средств без процентов.
Если вы оформляете карту рассрочки, то должны будете погасить долг в течение определённого периода. При этом выплачивать всё вам нужно будет равными долями, без процентов. Проценты могут появиться только в случае просрочки основного платежа. Например, если вы приобрели технику на 50 тысяч рублей с рассрочкой на полгода, то должны будете платить по 8333 рублей каждый месяц.
Кредитная карта работает немного по-другому. При её использовании есть срок (льготный период), когда владелец карты не платит проценты. Если в это время человек полностью закроет задолженность, то штрафные санкции ему не начислятся. Кроме того, выплачивать всё во время льготного периода можно как угодно: отдельными суммами или единовременным платежом.
Кредитная карта, кроме того, позволит вам расплачиваться практически во всех магазинах. А вот рассрочка будет доступна лишь в отдельных магазинах, которые являются партнёрами банка. Также рассрочка не распространяется на товары, которые продаются со скидками.
Так что же выбрать? Если вы хотите приобрести что-то дорогое, то лучше всего оформить карту рассрочки. Однако не все магазины вам предложат такой вариант.
Кредитная карта является более универсальной и функциональной. Благодаря ей вы сможете покупать товары в любых магазинах, а не только в партнёрах банка, как в случае с картой рассрочки. При этом срок возврата средств у кредитки будет меньше.