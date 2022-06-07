Кредитная карта или карта рассрочки: что выбрать

Карта рассрочки и кредитная карта всё же имеют некоторые различия. Прежде всего - в их назначении. Хотя оба варианта при этом дают вам возможность использовать ограниченную сумму банковских средств без процентов.

Если вы оформляете карту рассрочки, то должны будете погасить долг в течение определённого периода. При этом выплачивать всё вам нужно будет равными долями, без процентов. Проценты могут появиться только в случае просрочки основного платежа. Например, если вы приобрели технику на 50 тысяч рублей с рассрочкой на полгода, то должны будете платить по 8333 рублей каждый месяц.

Кредитная карта работает немного по-другому. При её использовании есть срок (льготный период), когда владелец карты не платит проценты. Если в это время человек полностью закроет задолженность, то штрафные санкции ему не начислятся. Кроме того, выплачивать всё во время льготного периода можно как угодно: отдельными суммами или единовременным платежом.