Крупнейший интернет-магазин США начнёт следить за движениями мышки и нажатиями на клавиатуру на компьютерах сотрудников

По словам Евгении, такая технология позволит снизить вероятность хакерских атак и передачи данных мошенникам. Несколько таких попыток, как сообщают представители компании, уже было: злоумышленникам удавалось выдать себя за работников службы поддержки.

На основе анализа кликов мышки пользователя и нажатия им клавиш система создаст определённый "портрет" каждого работника. В дальнейшем информация о типичном поведении сотрудника будет сверяться с той, что занесена в эту систему. Так, по мысли разработчик, будет определяться, кто находится за ПК.