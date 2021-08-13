Крупнейший интернет-магазин США начнёт следить за движениями мышки и нажатиями на клавиатуру на компьютерах сотрудников

Наука и технологии
Сегодня в 14:47
Крупнейший интернет-магазин США начнёт следить за движениями мышки и нажатиями на клавиатуру на компьютерах сотрудниковЭто будет сделано для предотвращения утечки данных
Автор vc.ru рассказала о новшестве компании Amazon. Отслеживаться будут действия, выполненные с помощью мышки или клавиатуры.
По словам Евгении, такая технология позволит снизить вероятность хакерских атак и передачи данных мошенникам. Несколько таких попыток, как сообщают представители компании, уже было: злоумышленникам удавалось выдать себя за работников службы поддержки.
На основе анализа кликов мышки пользователя и нажатия им клавиш система создаст определённый "портрет" каждого работника. В дальнейшем информация о типичном поведении сотрудника будет сверяться с той, что занесена в эту систему. Так, по мысли разработчик, будет определяться, кто находится за ПК.
Amazon при этом заверяет, что слежка за действиями на самом компьютере (за перепиской, сайтами, приложениями) вестись не будет.