Учёным с давних времён было известно, что углекислый газ способен задерживать тепло и нагревать Землю. Однако именно британский инженер Гай Каллендар предположил, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека. Он продемонстрировал, что за предыдущие 50 лет температура на планете повысилась и отметил, что это может быть связано с сжиганием людьми ископаемого топлива в печах, на фабриках и пр.

После публикации этих выводов на инженера обрушилась волна негодования. Учёные не принимали эту идею. Однако на самом деле Каллендар оказался прав. Его концепция стала известна как «Эффект Каллендара», а сегодня она и лежит в основе представления о глобальном потеплении.

Вообще теоретическая база о том, что происходит при глобальном потеплении, разработана была до Каллендара. Однако тогда эксперты говорили о явлении, которое якобы может возникнуть, а вот Гай Каллендар показал, что это уже происходит.