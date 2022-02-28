Кто и когда первым заговорил о глобальном потеплении: это был инженер

Кто и когда первым заговорил о глобальном потеплении: это был инженерО нём рассказывает The Conversation
Учёным с давних времён было известно, что углекислый газ способен задерживать тепло и нагревать Землю. Однако именно британский инженер Гай Каллендар предположил, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека. Он продемонстрировал, что за предыдущие 50 лет температура на планете повысилась и отметил, что это может быть связано с сжиганием людьми ископаемого топлива в печах, на фабриках и пр.
После публикации этих выводов на инженера обрушилась волна негодования. Учёные не принимали эту идею. Однако на самом деле Каллендар оказался прав. Его концепция стала известна как «Эффект Каллендара», а сегодня она и лежит в основе представления о глобальном потеплении.
Вообще теоретическая база о том, что происходит при глобальном потеплении, разработана была до Каллендара. Однако тогда эксперты говорили о явлении, которое якобы может возникнуть, а вот Гай Каллендар показал, что это уже происходит.
В ходе своего исследования Каллендар определил, сколько углекислого газа ежегодно люди выбрасывают в атмосферу. И если в 1938 году это были 4,3 миллиарда тонн, то на 2018 год - около 36 миллиардов тонн. В результате инженер составил график, показывающий повышение температуры и увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу с течением времени.
При этом он не смог точно предвидеть, насколько повысится средняя температура Земли в дальнейшем. Он предположил, что она увеличится на 0,39 градуса Цельсия к XXI веку. Однако на сегодняшний день известно, что планета стала теплее на 1,2 градуса Цельсия.