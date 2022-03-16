Кто из птиц строит себе шалаш и для чего

Живут птицы-шалашники в Новой Гвинее, Австралии и происходят из отряда воробьинообразных. Также они отличаются красивым оперением. Всего есть восемь родов и 17 видов таких птиц. Длина их может составлять до 36 см. Кроме того, самцы выглядят гораздо наряднее самок, зачастую - благодаря наличию хохолков.

Вообще шалашники являются лесными птицами. Они много летают. Ходят по земле они только в самом начале брачного периода, который называется «токование». Самцы в это время строят и украшают шалаши из веток. В качестве декоративных элементов они используют ракушки, ягоды и пр. Зачастую птицы берут синие и жёлтые блестящие предметы.