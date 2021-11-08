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Кто победил в битве процессоров в 2021 году: AMD или Intel?Оценивают эксперты портала Tom's Hardware
Редакция Tom's Hardware протестировала работу процессоров Intel и AMD по нескольким параметрам. В результате был определён победитель.
Специалисты Tom's Hardware сравнили процессоры Intel и AMD по ряду пунктов. Это стоимость, производительность в играх, производительность при создании контента и общая производительность, общие характеристики, разгон, энергопотребление, драйверы и ПО, техпроцесс, архитектура, безопасность. По итогам обзора больше баллов по всем параметрам набрал продукт компании Intel. Однако и процессор AMD способен стать хорошим выбором, если вам необходимо низкое энергопотребление или вы не хотите тратиться на дорогую материнскую плату.
- Стоимость. Самые доступные модели процессоров Intel и AMD (Intel Core i3, AMD Ryzen 3) стоят в районе 97–154 долларов и 95–120 соответственно. Если же говорить о наиболее дорогих, то процессоры серий Threadripper и Cascade Lake-X обойдутся в 900-3750 долларов и 800-1000 долларов (2999 долларов). В целом по этому параметру получается ничья.
- Производительность в играх. В игровых проектах лучше оказывается Intel.
- Производительность при создании контента и общая производительность. Пальму первенства вновь получает Intel.
- Характеристики. По ним тоже Intel обходит AMD благодаря процессорам Alder Lake.
- Разгон. В плане разгона Intel предоставляет больше возможностей и позволяет добиться более высоких частот. Но необходимо понимать, что за такой бонус придётся платить больше. AMD же подойдёт для начинающих геймеров, поскольку высокой производительности, как с Intel, достичь не получится.
- Энергопотребление. Процессоры AMD Ryzen по сравнению с Intel потребляют меньше энергии и, соответственно, меньше нагреваются. Это снижает требования к системе охлаждения.
- Драйверы и ПО. Intel выигрывает эту битву, поскольку производителю удалось решить проблему с медленными обновлениями драйверов. Также практически все программы оптимизированы сейчас для архитектур Intel. У AMD в этом плане ещё много работы.
- Техпроцесс. Intel уже много лет придерживается 14-нанометрового стандарта при создании процессоров для настольных компьютеров. Но этого недостаточно, чтобы обойти AMD: компания Intel должна для этого создать хороший 10-нм или 7-нм чип для компьютеров. Соответственно, победитель - AMD.
- Архитектура. По этому параметру у Intel и AMD ничья.
- Безопасность. Здесь преимущество у AMD. Причём различия в этом смысле слишком велики, чтобы не сказать о них. У Intel сейчас наблюдается гораздо больше уязвимостей, чем у AMD. Поскольку процессорам Intel требуется больше средств защиты, чем их конкурентам, производительность устройств из-за этого тоже может снижаться.
Источник: Tom's Hardware