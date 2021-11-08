Кто победил в битве процессоров в 2021 году: AMD или Intel?

Специалисты Tom's Hardware сравнили процессоры Intel и AMD по ряду пунктов. Это стоимость, производительность в играх, производительность при создании контента и общая производительность, общие характеристики, разгон, энергопотребление, драйверы и ПО, техпроцесс, архитектура, безопасность. По итогам обзора больше баллов по всем параметрам набрал продукт компании Intel. Однако и процессор AMD способен стать хорошим выбором, если вам необходимо низкое энергопотребление или вы не хотите тратиться на дорогую материнскую плату.