Кто победит, если Польша с Германией схлестнутся в войне к 2029 году

Кто победит, если Польша с Германией схлестнутся в войне к 2029 годуУ немцев очень много преимуществ по сравнению с поляками
Немецкая армия на сегодня будет насчитывать около 109 тысяч активных военнослужащих, а польская — примерно 95 тысяч. Также в Польше сейчас примерно 65−75 тысяч обученных солдат, тогда как в Германии — 21−35 тысяч. Учитывая всё это и планы стран на будущее, вполне вероятно, что к 2029 году у Германии будет 120 тысяч активных сухопутных войск и примерно 40 тысяч резервистов. При этом Польша будет иметь 110 тысяч и 80 тысяч соответственно.
С точки зрения количества боевых самолётов Германия сейчас намного опережает Польшу. Поэтому во время войны она была в гораздо лучшем положении. При этом у Польши больше систем ПВО. Это значит, что её придётся обороняться.
Инвентарь наземных средств нападения сейчас лучше у Германии. И это вряд ли изменится к 2029 году. Кроме того, обе стороны через 5 лет, скорее всего, уже закупят сотни или тысячи разных беспилотников.
По общему количество войск лидировать будет Польша. Есть вероятность, что и танков у неё по сравнению с немецкими станет больше.
Сегодня в Польше примерно в три раза больше артиллерии, чем в Германии. При этом немцы, скорее всего, превзойдут поляков в количестве артиллерийских снарядов. При этом получать они их будут за меньшие деньги.
Во время войны численность польских солдат и артиллерии Польши может уменьшиться, отчасти из-за немецких авиаударов. В какой-то момент также у поляков закончатся боеприпасы для артиллерии, так как эта страна будет закупать в несколько раз меньше этих снарядов в год, чем Германия. У Германии же более крупная экономика с более крупной промышленностью. Также Польша находится в худшем положении из-за меньшей численности населения по сравнению с Германией.
В целом польская армия сможет полностью сдерживать врага и не подпускать его близко к территории страны. Однако длиться это вечно не будет. Если война между Германией и Польшей продлится несколько лет, то поляки не смогут так долго противостоять противнику. Уже спустя полгода немцы превзойдут поляков по промышленности, экономики и численности населения. Так что победа в итоге, очевидно, будет на стороне Германии.