Кто победит, если Польша с Германией схлестнутся в войне к 2029 году

Немецкая армия на сегодня будет насчитывать около 109 тысяч активных военнослужащих, а польская — примерно 95 тысяч. Также в Польше сейчас примерно 65−75 тысяч обученных солдат, тогда как в Германии — 21−35 тысяч. Учитывая всё это и планы стран на будущее, вполне вероятно, что к 2029 году у Германии будет 120 тысяч активных сухопутных войск и примерно 40 тысяч резервистов. При этом Польша будет иметь 110 тысяч и 80 тысяч соответственно.

С точки зрения количества боевых самолётов Германия сейчас намного опережает Польшу. Поэтому во время войны она была в гораздо лучшем положении. При этом у Польши больше систем ПВО. Это значит, что её придётся обороняться.

Инвентарь наземных средств нападения сейчас лучше у Германии. И это вряд ли изменится к 2029 году. Кроме того, обе стороны через 5 лет, скорее всего, уже закупят сотни или тысячи разных беспилотников.