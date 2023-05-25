Кто самый высокий человек на планете и какой у него рост

Кто самый высокий человек на планете и какой у него ростВысокий рост имеет свои преимущества и недостатки
Самый высокий на сегодняшний день человек в мире живёт в Турции. Его зовут Султан Кёсен.
Рост самого высокого на планете человека Султана Кёсена из Турции составляет 2,51 м. И этот человек является фермером. Кроме того, у Султана самые длинные в мире руки (28,5 см от запястья до кончика среднего пальца) и самые большие стопы (36,5 см и 35,5 см на левой и правой ноге).
При этом самым высоким человеком в истории является американец Роберт Уодлоу. Его рост был 2,72 м. Прожил он всего до 22 лет из-за гипофизарного гигантизма. Другими словами, он продолжал расти до самой своей смерти. Сейчас это состояние лечится хирургическим путём.
Самой высокой из ныне живущих женщин считается Румейса Гелги из Турции (её рост - 2,15 м), самой высокой женщиной в истории - Цзэн Цзиньлянь из Китая (умерла в 1982 году, её рост составлял 2,46 м).