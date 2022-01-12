Кто сильнее: армия НАТО или ОДКБ

Организация НАТО была создана в 1949 году. Сначала участниками альянса являлись 12 стран, сейчас же - 27 государств. При этом армии некоторых из этих государств также одни из самых сильных в мире: согласно рейтингу Global Firepower Index, у США по данному параметру 1-е место из 138, у Франции - 7-е, у Великобритании - 8-е, у Турции - 11-е, у Италии - 12-е, у Германии - 15-е.

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) возникла в 1992 году. Сейчас в неё входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Армения, Киргизия. Согласно данным Global Firepower Index, РФ обладает второй самой мощной армией в мире (после армии США).

Ниже - сравнение НАТО и ОДКБ.