Кто умнее: собаки или кошки

11:15, 14 ноября 2023
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Кто умнее: собаки или кошкиВыяснили учёные
Недавние исследования, проведённые нейробиологами, показали, у каких домашних животных интеллект развит лучше: у кошек или же у собак.
В ходе нового исследования учёные помещали мозг собак и кошек в специальный раствор, а затем охлаждали его в морозильнике. Благодаря этому методу удалось изучить структуру и число нейронов головного мозга у животных.
Удивительно, но в коре головного мозга кошек - 250 миллионов нейронов, а у собак их около 530 миллионов. Специалисты полагают, что по этой причине собаки всё-таки умнее, чем кошки.
Правда, при этом нужно понимать, что интеллект многогранный аспект. В его развитии могут играть важную роль и другие факторы: обучаемость, способность к социализации, взаимодействие с человеком животного.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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