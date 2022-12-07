Кто жил на Земле до того, как появились динозавры

Учёные-палеонтологи сегодня уже довольно много знают о динозаврах. Эти животные бродили по Земле примерно 230–66 миллионов лет назад.

Считается, что вымерли эти существа из-за астероида. Последние исследования указывают на то, что он упал у побережья современной Мексики примерно 66 миллионов лет назад. Из-за этого удара у полуострова Юкатан образовался кратер, диаметр которого - 150 км, глубина - 20 км. Падение астероида привело к извержениям вулканов, землетрясениям, цунами, и из-за этого погибли динозавры и почти 2/3 всей флоры и фауны на планете.