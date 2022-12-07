Наука и технологии
09:26, 07 декабря 2022
1 мин.

Кто жил на Земле до того, как появились динозавры

И из-за чего динозавры вымерли

Наверняка при упоминании динозавров у вас возникает много вопросов, связанных с этими существами. Но существовала ли жизнь до появления динозавров? И почему они всё-таки вымерли?

Кто жил на Земле до того, как появились динозавры

Фото: History

Учёные-палеонтологи сегодня уже довольно много знают о динозаврах. Эти животные бродили по Земле примерно 230–66 миллионов лет назад.

Считается, что вымерли эти существа из-за астероида. Последние исследования указывают на то, что он упал у побережья современной Мексики примерно 66 миллионов лет назад. Из-за этого удара у полуострова Юкатан образовался кратер, диаметр которого - 150 км, глубина - 20 км. Падение астероида привело к извержениям вулканов, землетрясениям, цунами, и из-за этого погибли динозавры и почти 2/3 всей флоры и фауны на планете.

Кто жил на Земле до того, как появились динозавры

До появления динозавров существовали рептилии, которые по размеру гораздо меньше тираннозавра. Известны эти животные как динозавроморфы. Размером они были примерно с домашних кошек и жили примерно 242-244 миллиона лет назад.

Новости партнеров
Новости партнеров