Ледниковая или дождевая: какая вода на самом деле чище

Ледниковая или дождевая: какая вода на самом деле чищеВы об этом наверняка даже не задумывались
Пока капли дождя летят на землю, они могут напитываться элементами, которые находятся в воздухе. Это оксид углерода, оксид азота, сернистый газ, частицы сажи, золы и т. д. Поэтому дождь вполне может быть кислотным. Дополнительно загрязняется такая вода от крыш и других поверхностей.
Что касается ледниковой воды, то с ней история немного другая. Вместе с кристаллами льда в ледяной покров, который создаётся годами, могут попадать пыль, сажа, тяжёлые металлы. Наличие микроорганизмов в этой воде тоже отрицать нельзя. При таянии льда все примеси и микроорганизмы попадают в горные реки.
В целом если дождевая вода собрана где-то в лесах, вдали от городских пространств, то она может оказаться чище ледниковой. Но в случае с дождевой водой в городе, ещё и промышленном, ситуация обратная. Поэтому ответить на вопрос о том, какая вода чище - из ледников или из туч - однозначно сейчас нельзя. Всё зависит от внешних условий: места, времени сбора, различных обстоятельств.