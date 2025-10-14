Ледниковая или дождевая: какая вода на самом деле чище

Пока капли дождя летят на землю, они могут напитываться элементами, которые находятся в воздухе. Это оксид углерода, оксид азота, сернистый газ, частицы сажи, золы и т. д. Поэтому дождь вполне может быть кислотным. Дополнительно загрязняется такая вода от крыш и других поверхностей.

Что касается ледниковой воды, то с ней история немного другая. Вместе с кристаллами льда в ледяной покров, который создаётся годами, могут попадать пыль, сажа, тяжёлые металлы. Наличие микроорганизмов в этой воде тоже отрицать нельзя. При таянии льда все примеси и микроорганизмы попадают в горные реки.