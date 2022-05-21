Lenovo обязалась ввести особо комфортные условия для работников-геев и лесбиянок

Амстердамская декларация была принята в 2011 году. Её создали ради «достижения значимого прогресса для ЛГБТИК+ людей во всём мире и устранения дискриминации, харассмента и дискомфорта, с которыми эти сотрудники могут столкнуться на рабочем месте». Помимо Lenovo, среди организаций, которые ранее подписали декларацию, есть IBM, Cisco и Microsoft.

Все, кто подписал декларацию, обязуются следовать 10 основным принципам, включая создание безопасных и инклюзивных рабочих мест, приверженность постоянному измерению уровня инклюзивности ЛГБТИК+, а также финансирование программ ЛГБТИК+.

Lenovo ранее уже попадала в список лучших работодателей США с точки зрения их приверженности diversity (разнообразию).