Lenovo обязалась ввести особо комфортные условия для работников-геев и лесбиянок

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Lenovo обязалась ввести особо комфортные условия для работников-геев и лесбиянокИ других представителей сообщества ЛГБТИК+
Lenovo подписала Амстердамскую декларацию и объявила о готовности улучшить условия труда для сотрудников-представителей сообщества ЛГБТИК+.
Амстердамская декларация была принята в 2011 году. Её создали ради «достижения значимого прогресса для ЛГБТИК+ людей во всём мире и устранения дискриминации, харассмента и дискомфорта, с которыми эти сотрудники могут столкнуться на рабочем месте». Помимо Lenovo, среди организаций, которые ранее подписали декларацию, есть IBM, Cisco и Microsoft.
Все, кто подписал декларацию, обязуются следовать 10 основным принципам, включая создание безопасных и инклюзивных рабочих мест, приверженность постоянному измерению уровня инклюзивности ЛГБТИК+, а также финансирование программ ЛГБТИК+.
Lenovo ранее уже попадала в список лучших работодателей США с точки зрения их приверженности diversity (разнообразию).