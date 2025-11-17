Лондон и не только: самые инновационные города мира в 2025 году

Лондон и не только: самые инновационные города мира в 2025 годуВот какие технологии в них внедряются
Цюрих (Швейцария). В этом городе используются для мониторинга и оптимизации трафика, управления отходами, улучшения работы общественных служб цифровые платформы. Цифровая экосистема там охватывает как транспорт, так и энергетику. Благодаря дополненной реальности и цифровым двойникам в мегаполисе проектируются более качественные и безопасные сооружения.
Осло (Норвегия). Здесь электромобили составляют 40% всех частных автомобилей, а также 90% продаж (на 2024 год). За счёт программы FutureBuilt создаются здания с низким углеродным следом рядом с транспортными узлами.
Женева (Швейцария). В ней реализуется программа Smart Canton, которая внедряет цифровые технологии в инфраструктуре.
Дубай (ОАЭ). Благодаря интеллектуальным транспортным системам пробки здесь удалось сократить на 20%. Дорожное агентство также регулирует движение в реальном времени.
Абу-Даби (ОАЭ). Здесь тестируются «умные» системы освещения, парковки, управления движением. Активно внедряются также электромобили и гибриды.
Лондон (Великобритания). В этом городе впервые в мире были внедрены плата за въезд в центр (Congestion Charge), бесконтактные платежи, зона ультранизких выбросов (ULEZ). К 2025 году в метро должна завершиться установка сети, которая позволит использовать сети 4G и 5G во всех поездах и тоннелях.
Копенгаген (Дания). Здесь три приоритета: это достижение углеродной нейтральности, устойчивый образ жизни, экономический рост. 62% жителей его жителей каждый день ездят на работу на велосипедах.