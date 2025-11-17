Лондон и не только: самые инновационные города мира в 2025 году

Цюрих (Швейцария). В этом городе используются для мониторинга и оптимизации трафика, управления отходами, улучшения работы общественных служб цифровые платформы. Цифровая экосистема там охватывает как транспорт, так и энергетику. Благодаря дополненной реальности и цифровым двойникам в мегаполисе проектируются более качественные и безопасные сооружения.

Осло (Норвегия). Здесь электромобили составляют 40% всех частных автомобилей, а также 90% продаж (на 2024 год). За счёт программы FutureBuilt создаются здания с низким углеродным следом рядом с транспортными узлами.

Женева (Швейцария). В ней реализуется программа Smart Canton, которая внедряет цифровые технологии в инфраструктуре.