Лучшие комнатные растения для борьбы с плесенью

Некоторые комнатные растения помогают снизить уровень влажности в помещении. Правда, при этом важно учесть особенности их содержания и тот факт, что не все из них будут хорошо себя чувствовать в ванной.

Существуют четыре растения, которые помогут вам избавиться от плесени.