Лучшие военные багги для «быстрой» войны

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Лучшие военные багги для «быстрой» войныПо версии эксперта YouTube-канала Army Blog
В выпуске на канале Army Blog перечислили пять самых мощных военных багги из существующих.
Ведущий канала Army Blog назвал пять самых надёжных и эффективных военных багги.
- ISV (Infantry Squad Vehicle). Американский военный багги. Эксплуатируется с 2020 года. Способен перевозить девять человек. Может быть также переброшен на вертолёте на необходимую территорию. Существует версия машины с электродвигателем. Правда, внутри машины пространства слишком мало для перевозки оборудования на расстояние в 300 миль за 72 часа. Тем не менее автомобиль может обеспечить повышенную мобильность пехотных подразделений на бездорожье.
- Desert Patrol Vehicle (DPV, LSV, ALSV). Применяются эти машины США. Первый подобный багги был выпущен в 1982 году. Впервые на практике они были применены на войне в Персидском заливе в рамках операции «Буря в пустыне». Всего в машине помещается три человека: два впереди, один - на верхней надстройке (поэтому может стрелять из гранатомёта или пулемёта). В дальнейшем появилась версия LSV, где применяются два противотанковых гранатомёта. В 1996 году появились багги ALSV, которые выпускаются с двух- и четырёхместным кузовом. Стрелок в этой модели может вести огонь на 360 градусов без необходимости разворачиваться. Несмотря на увеличение массы машины до 2 тонн, эти машины всё ещё очень компактны и могут перевозиться по воздуху.
- MRZR. Первоначально данные машины были разработаны по заказу Минобороны США. Они находятся на вооружении сухопутных сил, в корпусе морской пехоты. Есть две вариации машины: с двумя и тремя местами для личного состава. С 2017 года оснащаются турбодизельными двигателями (до этого они были бензиновыми). Из недостатков подобных моделей американские специалисты называют склонность к опрокидыванию.
- Сармат. Машина российского производства. Предназначена для штурмовых отрядов. Всего существуют три версии «Сармата», которые отличаются друг от друга защищённостью. Техника может перемещаться в горной местности, преодолевать перевалы, перевозиться по воздуху. Машина имеет полноприводное шасси, открытый кузов. Из достоинств «Сармата» - простота сборки и хорошая ремонтопригодность. Укомплектована машина пулемётами 12,7 калибра, гранатомётами АГС-17 «Пламя».
- Чаборз М-3. Это лёгкий, но хорошо вооружённый транспорт. Собирают подобные машины в Чеченской Республике. Передвигаться машина может по горной местности, пустыне, степи, применяется для выполнения ударных, разведывательных, эвакуационных, санитарных задач. Можно применять в машине пулемёт калибра 7,62 мм, гранатомёт АГС-30, модуль дымовой завесы. Кроме боевой версии, планируется производить спортивно-туристические модели.
Источник: Army Blog