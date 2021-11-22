Лётчиков не жалко? Почему у новейшего истребителя Су-75 только один двигатель

Как отмечает Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России, с 70-80 годов прошлого века в СССР производились истребители и штурмовики с двумя двигателями. Это объяснялось ремонтопригодностью и надёжностью такой техники. То есть, по словам эксперта, даже если самолёт получил какие-то повреждения, он всё равно способен дотянуть до аэродрома. Да и лётчик тоже оказывается жив, в то время как при возникновении той же ситуации на однодвигательном истребителе лётчику пришлось бы катапультироваться.

Однако, по мнению специалиста, переход к однодвигательному летательному аппарату не означает, что стране всё равно на лётчиков. Наоборот, благодаря особой технологии снижения заметности Су-75 (или Checkmate) практически незаметен для радаров противника. Также единственный двигатель позволяет уменьшить видимость самолёта в инфракрасном диапазоне.