Любопытство и другие причины, по которым кошки любят ванные комнаты

Любопытство и другие причины, по которым кошки любят ванные комнатыМногие их владельцы это подтвердят
Игры. Кошек привлекают гладкие поверхности ванной и раковины, по которым можно скользить, рулоны бумаги и пр. Всё это подстёгивает их инстинкты охотника.
Любопытство. Котам очень важно получать доступ ко всем уголкам своей территории. Поэтому им так не нравится, когда дверь в ванную закрыта.
Желание внимания. В ванной комнате обычно пространство небольшое, поэтому и внимания от вас кошка может получить больше.
Раковина как лежанка. Некоторые кошки любят лежать в раковине, даже если из крана капает вода.
Вода. Некоторые кошки любят пить воду из-под крана. Им она кажется более свежей, чем в миске.
Привычки и рутина. Если ваш кот один раз последовал за вами в ванной и получил в итоге от этого больше внимания, то для него это станет постоянным ритуалом.
Запахи и привязанность. Кошки воспринимают ванную как место, которое наполнено разными ароматами. В том числе запахом их хозяина.