Любопытство и другие причины, по которым кошки любят ванные комнаты

Игры. Кошек привлекают гладкие поверхности ванной и раковины, по которым можно скользить, рулоны бумаги и пр. Всё это подстёгивает их инстинкты охотника.

Любопытство. Котам очень важно получать доступ ко всем уголкам своей территории. Поэтому им так не нравится, когда дверь в ванную закрыта.

Желание внимания. В ванной комнате обычно пространство небольшое, поэтому и внимания от вас кошка может получить больше.

Раковина как лежанка. Некоторые кошки любят лежать в раковине, даже если из крана капает вода.