Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2025, 22:30
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Любопытство и другие причины, по которым кошки любят ванные комнаты

Многие их владельцы это подтвердят
Часто ванная комната становится любимым местом в доме у кота. И есть несколько причин, по которым это происходит.
Любопытство и другие причины, по которым кошки любят ванные комнаты
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Игры. Кошек привлекают гладкие поверхности ванной и раковины, по которым можно скользить, рулоны бумаги и пр. Всё это подстёгивает их инстинкты охотника.

Любопытство. Котам очень важно получать доступ ко всем уголкам своей территории. Поэтому им так не нравится, когда дверь в ванную закрыта.

Желание внимания. В ванной комнате обычно пространство небольшое, поэтому и внимания от вас кошка может получить больше.

Раковина как лежанка. Некоторые кошки любят лежать в раковине, даже если из крана капает вода.

Любопытство и другие причины, по которым кошки любят ванные комнаты
© Freepik

Вода. Некоторые кошки любят пить воду из-под крана. Им она кажется более свежей, чем в миске.

Привычки и рутина. Если ваш кот один раз последовал за вами в ванной и получил в итоге от этого больше внимания, то для него это станет постоянным ритуалом.

Запахи и привязанность. Кошки воспринимают ванную как место, которое наполнено разными ароматами. В том числе запахом их хозяина.