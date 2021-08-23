Людей оказалось легко заставить считать себя геями

В двух экспериментах учёных участвовали 180 человек и 460 человек соответственно. Одни испытуемые читали якобы научную статью, в которой указывалось, что сексуальная ориентация — это нечто условное. Другие читали текст, в котором говорилось, что есть лишь три варианта полового влечения: геи, бисексуалы и натуралы. Были и ещё статьи. В одной было сказано, что сексуальная ориентация может меняться на протяжении жизни, в другой — что это наоборот что-то стабильное.

Все участники до эксперимента говорили, что они гетеросексуалы. Однако после прочтения первой статьи 28% стали с большей вероятностью считать себя возможно гомосексуальными. 19% заявили, что даже будут когда-нибудь готовы к однополым отношениям.

Примерно такой же эффект оказало чтение статьи об изменяющейся сексуальной ориентации в течение жизни.