Люди смотрели много фильмов о зомби, чтобы подготовиться к пандемии. Помогло?

Многим нравится идея постапокалипсиса, нападения на людей зомби. Учёные из Университета штата Пенсильвания в 2021 году выяснили, что регулярный просмотр подобных фильмов может пойти на пользу. Так, оказалось, что такие испытуемые были лучше в итоге готовы к пандемии COVID-19, чем те, кто избегал подобных картин.