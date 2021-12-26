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Люди смотрели много фильмов о зомби, чтобы подготовиться к пандемии. Помогло?Научное исследование даёт ответ на вопрос
Некоторые считают, что фильмы и сериалы способны подготовить нас к ситуациям в реальной жизни. Так ли это оказалось в плане кинокартин о зомби? Об этом - в материале BBC Science Focus Magazine.
Многим нравится идея постапокалипсиса, нападения на людей зомби. Учёные из Университета штата Пенсильвания в 2021 году выяснили, что регулярный просмотр подобных фильмов может пойти на пользу. Так, оказалось, что такие испытуемые были лучше в итоге готовы к пандемии COVID-19, чем те, кто избегал подобных картин.
Распространяется этот факт и на другие фильмы: «ужастики», картины об инопланетянах и пр. Обнаружилось, что чем больше подобных фильмов люди смотрели, тем они лучше в итоге адаптировались к особенностям жизни в пандемию.
Источник: BBC Science Focus Magazine