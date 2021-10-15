Магнитные бури из-за вспышки на Солнце достигли Земли

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Магнитные бури из-за вспышки на Солнце достигли ЗемлиПроизошло это 12 октября
Издание Phys.org сообщило о последствиях солнечной вспышки, случившейся 9 октября.
Магнитные бури от вспышки класса M1.6 обнаружил космический корабль STEREO-A 9 октября. Согласно данным NASA, изначально скорость передвижения этих выбросов составляла около 983 километра в секунду.
Вся информация о произошедшем событии находится в "Базе данных уведомлений, знаний, информации о космической погоде" (DONKI).
В этом году похожие вспышки на Солнце уже происходили: например, 23 сентября. После неё учёные предрекали возникновение мощных магнитных бурь.