Магнитные бури из-за вспышки на Солнце достигли Земли

Вся информация о произошедшем событии находится в "Базе данных уведомлений, знаний, информации о космической погоде" (DONKI).

В этом году похожие вспышки на Солнце уже происходили: например, 23 сентября. После неё учёные предрекали возникновение мощных магнитных бурь.