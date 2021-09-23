Мальта выдаст визы на проживание всем работникам "на удалёнке" из других стран

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Мальта выдаст визы на проживание всем работникам "на удалёнке" из других странОни смогут находиться в стране минимум год
Портал vc.ru сообщил о новых возможностей для иностранцев, желающих пожить на Мальте. Теперь получить визу им станет проще, правда, только сотрудникам зарубежных компаний.
Власти Мальты приняли решение выдавать визы тем иностранным работникам, которые работают в зарубежной компании удалённо и хотят некоторое время пожить в другой стране. Планируется, что сотрудники будут жить на Мальте год, но этот срок может быть продлён.
Пакет документов, который нужен для получения визы, включает несколько пунктов. Это подтверждение работы на зарубежную компанию или владения ей, данные о зарплате (она должна составлять не менее 2700 евро (примерно 230200 рублей) в месяц, страховка на год, документы на аренду дома, документы для подачи заявления. Помимо этого, при подаче заявки нужно заплатить 300 евро (около 25600 рублей) - административный сбор.