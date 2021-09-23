Мальта выдаст визы на проживание всем работникам "на удалёнке" из других стран

Пакет документов, который нужен для получения визы, включает несколько пунктов. Это подтверждение работы на зарубежную компанию или владения ей, данные о зарплате (она должна составлять не менее 2700 евро (примерно 230200 рублей) в месяц, страховка на год, документы на аренду дома, документы для подачи заявления. Помимо этого, при подаче заявки нужно заплатить 300 евро (около 25600 рублей) - административный сбор.